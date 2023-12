Cosa giocare in Liverpool-Arsenal? L'esito è "alternativo"

L’antivigilia di Natale regala un super Liverpool-Arsenal . Siamo atterrati sul pianeta Premier League e le stelle non mancano davvero. Salah e compagni da inizio stagione hanno macinato vittorie su vittorie : 12 in 13 partite tra campionato e coppe, l’ultima delle quali è una manita al West Ham nei quarti di Carabao Cup . West Ham che a sua volta aveva eliminato proprio l’ Arsenal negli ottavi, una delle quattro sconfitte esterne stagionali rimediate dai Gunners .

Troppo "scontato" il Goal? Ecco allora cosa giocare

I numeri dicono che nel complesso le due squadre si equivalgono: 39 punti i Gunners, 38 i Reds, con 15 gol subìti a testa e Liverpool avanti di uno nei gol segnati: 36 contro 35. Tra le statistiche più “nascoste” merita rilievo quella sui secondi tempi: sia Liverpool che Arsenal in quattro occasioni non sono andati a segno nei secondi 45 minuti.

Detto che sulla carta in un match del genere risulta difficile prescindere dall’esito Goal: a 1.53 su Cplay e Snai, a 1.50 su Better, potrebbe valere la pena tentare una giocata più originale. Si tratta dell’esito “Goal 1° tempo o Goal 2° tempo”. Quota 1.90 per l’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno o nella prima o nella seconda frazione di gioco.