Wolves-Chelsea, chi festeggia alla vigilia di Natale? Quote e pronostico

Wolves-Chelsea è indiscutibilmente il piatto forte del menù della vigilia di Natale . I londinesi hanno alle spalle tre pesanti sconfitte esterne in Premier League mentre l'aria di Coppa (Carabao) ha fatto bene ai Blues , approdati in semifinale in virtù del successo ai calci di rigore ottenuto sul Newcastle .

Per le quote Blues favoriti ma...

Come il Chelsea anche i Wolves hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato, tutte in trasferta. I "Lupi" possono tuttavia sperare di trovare conforto nel Molineux dove non hanno mai perso nelle ultime sei giornate: tre vittorie (due delle quali contro City e Tottenham) e tre pareggi. In generale, nelle otto gare interne disputate Lemina e compagni hanno centrato l'esito Goal in ben sette occasioni.

Tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte con 13 gol fatti e altrettanti subìti: non un granchè il bottino esterno del Chelsea, che ha un dato in comune con i Wolves. Entrambe le squadre fanno registrare una sola uscita a testa del parziale/finale 2/2.

Statistiche alla mano converrebbe valutare più le scommesse sui gol che sull'esito finale. I bookie dicono Chelsea, il segno 2 è valutato 1.93 dal bookmaker Cplay mentre StarCasinò Bet si ferma a 1.92 e Bet365 a 1.91. Fidarsi del Chelsea? Difficile. Il mercato "Chance mix" X o Goal a 1.52 è uno di quellida tenere d'occhio.