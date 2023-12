Pronostico Palermo-Cremonese, Multigol per il raddoppio

Ormai è diventata una consuetudine, ovvero, la Serie B a Santo Stefano. Tutte le partite della 19ª giornata si giocano nella giornata di martedì 26 dicembre e una delle sfide più interessanti va in scena allo Zini. La Cremonese , dopo aver liquidato la “pratica” Modena con un netto 4-0, riceve il Palermo che è stato protagonista di un match altrettanto spettacolare: 3-3 in casa del Como.

Due o tre reti al Barbera?

Per la terza partita consecutiva i siciliani hanno segnato tre gol esatti, lo avevano fatto contro Parma (3-3) e Pisa (3-2). Un chiaro segnale recapitato alla Cremonese, squadra con la miglior difesa del campionato: solo 13 gol al passivo in 18 partite. Da un lato c’è un Palermo in versione “Goal” da cinque partite di fila mentre la Cremonese, al contrario, ha fatto registrare il No Goal nelle ultime sette gare. Occhio anche al “ritardo”: nè il Palermo in casa, nè la Cremonese in trasferta hanno mai fatto conoscenza con la somma gol finale 2. Il match del Barbera potrebbe regalare due o tre reti esatte. Il Multigol 2-3 rende 1.95 volte la posta su Sisal, 2.02 su Cplay, 1.90 su Snai.