Pronostico Man United-Aston Villa, Hojlund sfida Zaniolo

Show all'Old Trafford

Le due squadre hanno “posizioni” diverse in materia di Gol/No Gol. I Red Devils hanno centrato il No Gol 12 volte su 18, i Villans al contrario hanno visto “Gol” in 12 occasioni (e in altrettante l’esito Over 2,5). Merita risalto anche una statistica curiosa sponda United. Nelle 18 partite fin qui disputate da Hojlund e compagni, il segno 1 a metà gara non si è ancora visto. Interessante l’opzione Multi chance 1 primo tempo o 1 finale in lavagna a 1.95.

Tra le opzioni per le quote più probabili rientrano Gol e Over 2,5. Questo secondo esito, presente nelle ultime tre trasferte giocate dall’Aston Villa, vale 1.55 su Snai, 1.57 su Better e Cplay.