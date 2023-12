Pronostico Everton-Man City, una combo da giocare

Everton, il "ritardo" è sorprendente

Di contro c'è un Everton che tra la quattordicesima e la diciassettesima giornata ha messo insieme quattro vittorie senza reti al passivo. Un ciclo d'oro, aperto e chiuso però da due sconfitte: ko interno con Man United (0-3) e ko esterno contro il Tottenham (1-2).

Sono un paio i dati da evidenziare in questa sfida. In casa l'Everton ha giocato nove volte e non ha mai centrato l'Over 3,5. Il City in due sole occasioni ha messo a referto il parziale/finale 2/2. Almeno uno di questi due esiti potrebbe vedersi al Goodison Park. Come pronostico occhio alla combo 2+Multigol 2+5. Per Cplay una giocata di questo tipo vale 1.95, per Snai e Sisal invece 1.93.