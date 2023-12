Jupiler League, il pronostico di Anderlecht-Cercle Brugge

Riflettori puntati anche sul massimo campionato belga . L’ Anderlecht secondo in classifica ospita il Cercle Brugge , squadra che porta in dote uno speciale “ record ”: ha pareggiato solo una volta in 19 giornate. Per il resto, dieci vittorie e otto sconfitte. Un rendimento decisamente altalenante a cui l’Anderlecht può contrapporre numeri decisamente più lusinghieri: 7 vittorie e 2 pareggi in casa, con 20 gol fatti e 9 subìti.

Quanti gol segna l'Anderlecht? Il consiglio

Del Cercle Brugge merita risalto un altro dato: nelle nove partite esterne disputate, non ha ancora mai fatto registrare l’Over 3,5 e otto di queste hanno messo a referto un numero di reti segnate compreso fra uno e tre (esito Multigol 1-3).

In lavagna parte favorito l’Anderlecht una cui vittoria è offerta a 1.82 dal bookmaker Cplay, con Better e GoldBet che si fermano a 1.77. Il blitz del Cercle Brugge si gioca mediamente a 4.00. Quest’anno l’Anderlecht ha dimostrato a più riprese di non avere difficoltà, soprattutto in casa, a trovare la via della rete almeno due volte. L’opzione Over 1,5 Casa rende circa 1.75 volte la posta.