Pronostico Arsenal-West Ham, una combo a quota alta

Quanto paga la combo 1+Goal

La squadra di Arteta in casa ha messo insieme 7 vittorie e 2 pareggi, segnando 22 gol e incassandone 8. Di fronte c'è un West Ham che segna e, soprattutto fuori casa, subisce molto: 20 reti. Basti pensare che nelle 9 trasferte disputate la squadra di David Moyes ha fatto registrare in 8 occasioni gli esiti Goal e Over 2,5.

L'Arsenal come detto ha vinto 7 volte su 9 in casa e 7 sono anche le occasioni in cui è andato a segno esattamente due o tre volte. Tradotto, Multigol Casa 2-3.

Per le quote è un match senza storia, la vittoria dei Gunners si gioca a 1.32 su Cplay, a 1.30 su Better e Sisal. Il pareggio paga 5.40 su Begamestar ed Eurobet, 5.25 su William Hill. Il 2 del West Ham è a 9.20 su Planetwin, 8.75 su Snai e Better.

Alla luce dei dati riportati un'opzione sulla carta probabile è il Multigol Casa 2-4, in lavagna a 1.53. Se si vuole provare a centrare una quota più alta, il consiglio è di orientarsi sulla combo 1+Goal proposta a 2.80.