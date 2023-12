De Zerbi contro Postecoglou: il pronostico di Brighton-Tottenham

Il Brighton per risalire dal nono posto in classifica , il Tottenham per prendersi tre punti importanti in ottica Champions . Il match di Premier League in programma all' Amex Stadium ha tutti i requisiti per regalare spettacolo, ingrediente atteso anche dai bookmaker che per questo match prevedono tanti gol .

Multigol Casa e Ospite come pronostico

Ha giocato 18 partite e ancora non ha mai chiuso un match con la porta inviolata. Così il Brighton, che ha alle spalle tre Under 2,5 di fila e soprattutto 17 Goal in campionato.

Il Tottenham ha messo alle spalle un periodo nero vincendo tre partite consecutive. La squadra di Postecoglou è sempre andata a segno in Premier League e l'Over 2,5 ha risposto presente in 6 delle sue 9 trasferte.

Over 2,5 offerto a 1.43 dal bookie Cplay, per Better un match con almeno tre reti vale 1.42 e su Planetwin è a 1.40. Per variare un po' la giocata si può prendere in considerazione la combo Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite a quota 1.73. Curiosità a margine: il Tottenham non ha ancora mai pareggiato 1-1 nel corso di questo campionato.