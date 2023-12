Il pronostico di Lazio-Frosinone: ecco l'esito che "manca" ai biancocelesti

La Serie A torna in campo a partire da venerdì 29 dicembre per la 18ª giornata . Tra i motivi di interesse non c’è solo la sfida a distanza tra Inter e Juve (impegnata in casa contro la Roma) per lo Scudetto . Una delle partite sotto i riflettori è Lazio-Frosinone , in programma all’Olimpico.

Pronostico Multigol 3-4: ecco quanto paga

I biancocelesti vogliono dare continuità alla vittoria per 2-0 ottenuta in casa dell’Empoli, la squadra di Di Francesco proverà a cancellare lo zero alla voce “vittorie esterne”: finora 2 pareggi e 6 sconfitte per Soulé e e compagni lontano dallo Stirpe.

Come curiosità vale la pena segnalare che il Frosinone è rimasta l’unica squadra in Serie A a non aver ancora mai chiuso un match con un gol esatto (somma gol 1). Sponda biancoceleste il ritardo da segnalare è relativo al Multigol 3-4. Ovvero, le otto partite giocate in casa dalla Lazio non sono mai terminate con tre o quattro reti complessive. Per chi crede che questo esito possa farsi vedere in Lazio-Frosinone, la quota prevista dal bookmaker Cplay è pari a 2.57, Eurobet e Snai pagano 2.55 volte la posta.