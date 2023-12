Juve-Roma, festa a suon di quote: dal gol olimpico a... Mou espulso

Sblocca Yildiz e 2-1 Juve? Che quota!

Serpentina "alla Del Piero" e conclusione secca che non ha lasciato scampo a Turati. La magia di Yildiz contro il Frosinone potrebbe non restare un episodio isolato, Allegri sembra orientato a dare fiducia al gioiello turco e tra le opzioni quotate dai bookmaker è da segnalare "Yildiz primo marcatore e 2-1 per la Juve". Una combo che mixa appunto primo marcatore e risultato esatto per una quota da 75 volte la posta!