Coppa Italia, pronostico Milan-Cagliari: le quote sorridono al "Diavolo"

La Coppa Italia 2023/2024 ha già riservato diverse sorprese, Napoli ed Inter hanno già abbandonato la competizione per lasciare spazio al Frosinone e al Bologna . Ora spetta a Milan e Cagliari scendere in campo, la sfida tra le due compagini vede l'undici rossonero partire con i favori del pronostico.

Rossoneri favoriti, quante reti al novantesimo?

La squadra allenata da Claudio Ranieri si presenta al "Meazza" dopo aver eliminato l'Udinese ai tempi supplementari. Al Bluenergy Stadium il team rossoblù ha segnato il gol qualificazione con Lapadula al minuto 120. Il ruolino di marcia esterno fatto registrare dai sardi in campionato però mette in evidenza un dato molto importante, sono ancora "0" le vittorie ottenute in trasferta dal Cagliari in questa prima parte di stagione.

Le quote pendono tutte dalla parte del "Diavolo", il segno 1 su Cplay moltiplica la posta per 1.42 mentre su Sisal e Snai è proposto mediamente a 1.37. Per evitare sorprese si può provare il Multigol 2-4, esito uscito in ben 8 delle precedenti 10 trasferte ufficiali disputate dal Cagliari.