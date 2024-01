Liga, si riparte con i derby: il pronostico di Real Sociedad-Alaves

Dal derby della comunità valenciana al derby basco Real Sociedad-Alaves . La squadra di Alguacil è sesta in classifica con 38 punti, a meno 7 dalla zona Champions . Un ritardo causato dal doppio 0-0 maturato contro Betis e Cadice . Peggio è andata all' Alaves , reduce da tre ko di fila senza reti segnate. Non una novità per una squadra assillata dal problema del gol: solo 4 centri in 9 trasferte e nessuna vittoria esterna all'attivo.

Più Under che Over

La Real Sociedad ha subìto solo due reti nelle ultime 5 giornate, squadra dunque solida quella di Alguacil e anche l'Inter in Champions ha dovuto fare i conti con il muro basco. Il derby con l'Alaves (sempre Under 3,5 fuori casa) promette di essere più combattuto che spettacolare.

Di questo avviso anche i bookmaker: per Cplay l'Under 2,5 vale 1.61 con l'Over 2,5 proposto a 2.17. Un match con massimo 2,5 reti totali viaggia a 1.60 su Bwin e Better, l'Over paga 2.20 su GoldBet e Bet365.

Come pronostico per Real Sociedad-Alaves occhio alla combo 1+Multigol 1-4 in lavagna a 1.67.