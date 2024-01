Pronostico Valencia-Villarreal, le quote del match del Mestalla

L'ultima giornata del girone d'andata di Liga è in programma all'alba del 2024. Al Mestalla il Valencia, decimo in classifica con 23 punti, ospita un Villarreal che ha 4 punti in meno. Agli atti, stagione poco memorabile per entrambe: tra i propositi per il nuovo anno c'è quello di fare decisamente meglio. In casa il Valencia ha incassato solo 4 reti in 8 partite, più spregiudicato il Villarreal che in 18 turni ha "visto" 15 volte il Goal e 13 l'Over 2,5.