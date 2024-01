Girona-Atletico Madrid, che sfida! Le quote dicono...

Girona-Atletico Madrid è senza dubbio il big match della 19ª giornata di Liga . Sfida che promette spettacolo non solo perchè Dovbyk + Griezmann + Morata fanno 31 gol in tre. Il Girona è a quota 45 punti insieme al Real Madrid , contro cui ha perso l'unica partita del suo stratosferico campionato. A 38 c'è l' Atletico , che al Real ha invece inflitto l'unica sconfitta in questa Liga .

Le statistiche su Goal/No Goal e Under/Over 2,5

Partita non semplice da decifrare perchè è vero che i Colchoneros vengono da tre sconfitte in trasferta (Las Palmas, Barcellona e Athletic Bilbao) ma sono anche quelli più abituati a giocare partite ad alta tensione. Le statistiche dicono che siamo in presenza di due squadre che gradiscono l'Over 2,5, centrato 12 volte a testa. Girona più votato al Goal rispetto all'Atletico che in 7 trasferte su 8 ha messo a referto il No Goal.

Come detto i bookie non vedono favoriti in questo match. Su Cplay il segno 1 paga 2.50, la X è a 3.55 e il 2 a 2.62. Per Better e GoldBet la vittoria del Girona vale 2.55, il pareggio 3.40 mentre il 2 è offerto a 2.60.

Il Goal sembra poterci stare, da tener presente che l'Atletico non ha ancora mai pareggiato per 1-1. Un risultato esatto proposto mediamente a 7.