Pronostici Coppa Italia, le quote e le statistiche di Roma-Cremonese

Giallorossi favoriti all'Olimpico

La Roma di José Mourinho nelle precedenti 10 partite ufficiali disputate in casa ha fatto registrare 9 vittorie e 1 pareggio e in ben 7 di queste è anche riuscita a non subire gol. La Cremonese in trasferta è reduce dal 3-2 subito a Palermo, il club grigiorosso con questo risultato ha centrato il sesto (su 8) Over 2,5 esterno stagionale.

Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono terminati 2-1 per la Cremonese mentre il 22 agosto 2022 i giallorossi riuscirono a battere i lombardi per 1-0. Le quote pendono tutte dalla parte di Romelu Lukaku e compagni, il segno 1 è proposto su Sisal a 1.36, su Snai a 1.38 e su Begamestar a 1.39. Da valutare il Multigol Casa 2-3 a 1.90, esito uscito in 5 delle ultime 6 sfide interne disputate dalla Roma.