Juve-Salernitana, Milik in gol (stavolta convalidato): cosa dicono le quote

Prima in Coppa Italia , poi in campionato. Il primo "round" di Juventus-Salernitana va in scena giovedì sera allo Stadium e vale un posto nei quarti di finale . Non mancano le scommesse interessanti per questa sfida, ecco quelle più intriganti.

Score primo tempo e finale: quotona!

Il campionato ci parla di una Juve sorniona nei primi tempi, quasi sempre chiusi in parità, e poi letale nei secondi 45 minuti. La Salernitana saprà farsi valere almeno nella prima frazione? In ottica risultato esatto parziale/finale è da segnalare l'opzione 0-1/2-1 a quota 45. Quindi, Salernitana davanti al riposo e poi ribaltata dopo l'intervallo. Già, ribaltata. Ma da chi? Magari da Milik... Che nella sfida di campionato della passata stagione era andato a segno al 94', per poi vedersi annullare ingiustamente la rete del 3-2.

Milik, quanto paga la doppietta nella ripresa

Contro i campani Milik dovrebbe avere una chance dal primo minuto e il polacco, scavalcato da Yildiz nelle gerarchie di Allegri, vorrà sfruttarla in pieno. Una doppietta di Milik si gioca a 7, quota che sale a 18 per un'eventuale doppietta del polacco messa a segno nel secondo tempo.

Occhio alle "seconde linee": Nicolussi Caviglia e Rugani...

Milik stecca e non mette la firma sui due gol (ipotizzati) di marca bianconera? Caccia allora ad altre "seconde linee" e, tra le ipotesi prese in considerazione dai bookie, c'è anche un gol da fuori area di Nicolussi Caviglia: a quota 30 ci si può fare un pensierino. Tra le pazze idee degli allibratori spicca anche "Rugani segna e fa assist", per questa eventualità il moltiplicatore vola a 125!

Loca gioca e tira 4 o più volte? Idea ben pagata

Anche i "tiri totali" sono oggetto di scommessa. Locatelli sarà squalificato in campionato, quindi in coppa Max Allegri dovrebbe fare affidamento su di lui. Il centrocampista bianconero che effettua almeno 4 conclusioni verso la porta campana (eventuali supplementari inclusi), senza necessariamente inquadrarla ai fini di questo particolare mercato, è un'opzione da circa 20 volte la posta.