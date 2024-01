Bernardeschi e Icardi, il mercato di Juve e Inter per i bookie: chi arriva?

Inter, torna Icardi? I bookie ci credono

L'Inter ha già battuto il colpo Buchanan ma potrebbe non essere finita qui. L'attacco necessita di un rinforzo, individuato in Taremi dalla dirigenza nerazzurra. Il centravanti iraniano, in scadenza di contratto con il Porto, può far comodo eccome. Sarà lui il prossimo colpo per Simone Inzaghi? Quota 2.50 per il "Sì".

Tra i nomi sotto traccia spunta quello di Mauro Icardi, che i bookie danno come sicuro partente (quota 1.60) dal Galatasaray. Un'ipotesi che divide i tifosi, da monitorare anche perchè nel frattempo il passaggio di Icardi al Real Madrid è salito a 3, quota in salita rispetto ai giorni scorsi. Ci sarà dietro l'Inter? Il club ci sta ragionando, i bookmaker ci credono.

Infine, la provocazione. Icardi è tra i nomi accostati dai bookmaker alla Juventus anche se qui la quota si ingrossa. Maurito in maglia bianconera paga 16 volte la posta!