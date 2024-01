Pronostici Serie A, quote e statistiche di Bologna-Genoa

In Serie A l'ultima giornata del girone d'andata ha inizio allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. La squadra allenata da Thiago Motta torna in campo dopo aver perso per 3-0 ad Udine, un risultato che ha fatto perdere la 4ª posizione ai felsinei. Joshua Zirkzee e compagni domani sera hanno però tutte le carte in regola per tornare a conquistare i tre punti contro il Genoa di Alberto Gilardino.