Inter-Verona, il pronostico lo suggeriscono le statistiche

Tra l' Inter e il titolo di campione d'inverno c'è di mezzo il Verona . Avversario alla portata dei nerazzurri , primi in classifica a +2 sulla Juve e reduci dal mezzo passo falso col Genoa (1-1). L' Hellas , sconfitto in casa dalla Salernitana nell'ultima giornata, sembra avere ben poche possibilità di far punti al Meazza .

Si punta sul numero di gol segnati dall'Inter: e la quota...

Il numero di gol segnati dall'Inter è uno dei quesiti del match e, ovviamente, anche oggetto di puntate. In casa Barella e compagni non hanno ancora mai segnato tre gol esatti mentre in trasferta hanno calato il tris contro Torino e Napoli. Tra campionato e coppe l'Inter ha in scia 5 Under 2,5 di fila (al 90') contro i 4 dell'Hellas ma i bookie non hanno dubbi: sarà un match con almeno tre reti totali.

L'Over 2,5 è offerto da Cplay a 1.48 mentre GoldBet e Better lo valutano 1.45. Se si vuole alzare un po' il tiro il consiglio è di provare il Multigol Casa 2-3. Per due o tre reti nerazzurre la quota prevista è pari a 1.98. Optando per il Multigol 2-4, dunque una forbice più ampia, il moltiplicatore scende a 1.45.