Pronostico Lecce-Cagliari, sfida salvezza al Via del Mare: ecco cosa giocare

In Serie A il discorso salvezza è apertissimo e anche il Lecce , a quota 20 punti, non può certo sentirsi al sicuro. Al Via del Mare arriva il Cagliari di Ranieri , sconfitto 4-1 dal Milan in Coppa Italia ma capace una volta di più di mettere in pratica l'arte del "segnare sui titoli di coda".

Le statistiche delle due squadre

Il Cagliari insieme al Frosinone ha il peggior rendimento esterno della Serie A con due soli punti ottenuti in 9 partite. Il Lecce sta cercando di costruire in casa la sua salvezza, nulla di fatto nelle ultime due gare esterne contro Inter e Atalanta in cui però i ragazzi di D'Aversa hanno confermato di essere squadra tosta, poco incline alle imbarcate. Solo due i ko interni per Strefezza e soci, contro Napoli e Torino.

Quote e pronostico

Il fattore campo premierà il Lecce? Le quote vedono favoriti i salentini, su Cplay l'1 è giocabile a 2.23 contro il 2.20 previsto da Bwin e Bet365. La X viaggia a 3.20 su Eurobet, Sisal e William Hill mentre il segno 2 è pagato 3.35 da Begamestar, 3.30 invece da Bwin e StarCasinò Bet.

Da tener presente che in casa il Lecce ha segnato uno o due gol in 7 occasioni su 9 e che allo stesso tempo, fuori casa, 7 volte su 9 il Cagliari ha subìto esattamente una o due reti. Con questi dati a disposizione si può prendere in considerazione l'esito Multigol Casa 1-2 offerto a 1.60.