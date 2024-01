Sassuolo-Fiorentina, le quote e il pronostico del match

Le statistiche del match

Il ruolino di marcia esterno della "Viola" però mette in risalto dei risultati molto altalenanti, l'undici di Vincenzo Italiano in questa prima parte del torneo non è mai riuscita a vincere per due volte consecutive in trasferta (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con 12 reti all'attivo e 10 al passivo).

Il Sassuolo davanti al proprio pubblico vanta due successi, due pareggi e cinque sconfitte condite da 12 gol fatti e 15 subiti, in ben 6 di queste 9 partite è uscito l'esito Goal al 90'. La possibilità che entrambe le compagini riescano ad andare a segno in questo match si gioca su Begamestar a 1.58, su Snai a 1.53 e su Goldbet a 1.54.

Curiosità: la Fiorentina lontano dal "Franchi" non ha ancora mai fatto registrare la "Somma Gol 3", un'opzione che quadruplica una qualsiasi puntata.