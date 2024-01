Salernitana-Juve, un altro "set" paga 125. E se l'ex Nicolussi prende la mira...

Ancora 6-1 Juve? Oltre quota 100

I bookie propongono oltre al classico risultato esatto anche un mercato che comprende più opzioni, una sorta di risultato esatto XXL. Per chi vuole prendere in considerazione un altro tennistico 6-1 pro Juve (qui 1-6), la quota prevista è pari a 125!

Nicolussi e Rabiot, attenti a quei due

Era ampiamente ipotizzabile, lo ha confermato Allegri in conferenza: Nicolussi Caviglia dovrebbe giocare al posto di Locatelli. Il centrocampista potrebbe vestire i panni di uomo assist al servizio di colui che ha deciso Juve-Roma: Adrien Rabiot. L'assist di Nicolussi Caviglia per il gol di Rabiot è una combo da 30 volte la posta.

Gol da fuori area, occhio a Kostic

Primo gol cercasi per Filip Kostic. Uno col suo mancino si può immaginare a segno con una conclusione da fuori area, opzione che tra l'altro trova posto nelle lavagne dei bookie. Quanto paga? Ben 20 volte la puntata. Il moltiplicatore sale a 30 se a festeggiare un gol segnato da fuori area sarà Hans Nicolussi Caviglia.

Candreva per Ikwuemesi, quanto paga assist e gol

Contro la Juventus Pippo Inzaghi tornerà ad affidarsi ad Antonio Candreva, l'uomo più temibile per esperienza e qualità nelle fila della Salernitana. Dai suoi piedi spesso e volentieri nascono le iniziative migliori dei campani. Un suo assist che favorisce il gol di Ikwuemesi (autore dell'illusorio vantaggio allo Stadium) è pagato 45.

Fazio espulso? La quota del rosso al Comandante

Incassata la debacle in Coppa Italia Pippo Inzaghi ha ribadito l'importanza di un altro suo uomo, Federico Fazio, stavolta per la sua retroguardia. Il Comandante ha rimediato finora tre cartellini gialli in questo campionato, due di questi in casa contro Salernitana e Torino. Sarò l'ora del rosso? I bookmaker bancano a 27 l'espulsione di Fazio in Salernitana-Juventus.