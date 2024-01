Pronostici Serie A, Torino-Napoli da combo

La classifica del campionato di Serie A vede il Torino con 4 punti in meno del Napoli campione d'Italia. In questa prima parte di stagione la squadra allenata da Ivan Juric in casa ha fatto registrare degli ottimi risultati, soltanto una sconfitta contro l' Inter mentre nelle restanti 8 gare interne ha centrato per 4 volte la vittoria e per 4 volte la sconfitta.

Il Napoli sta raccogliendo più punti in trasferta che al "Maradona", 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 9 sfide esterne di campionato.

Partita equilibrata

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto mediamente a 2.90 mentre il "2" moltiplica la posta per circa 2.50. Dati alla mano si nota subito che il Torino davanti al proprio pubblico non ha ancora mai regalato l'Over 3,5 e che in 7 incontri su 9 ha centrato il Multigol 1-3.

Poche reti nell'aria, la "combo" Over 0,5 Casa+Under 2,5 Ospite su Begamestar paga 1.52 mentre su Eurobet e Goldbet è proposta rispettivamente a 1.40 e 1.50.