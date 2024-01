Pronostici Serie A, Udinese-Lazio: le statistiche del match

Una Lazio reduce da due vittorie consecutive in campionato (2-0 al " Castellani " di Empoli e 3-1 in casa con il Frosinone ) gioca sul campo dell'Udinese. Il club friulano nelle prime 9 gare disputate al "Bluenergy Stadium" ha conquistato i tre punti soltanto contro il Bologna (3-0) mentre nelle restanti 8 sfide casalinghe ha fatto registrare per 6 volte il pareggio e per due volte la sconfitta.

Non c'è due senza tre?

Gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre andati in scena ad Udine parlano in maniera molto chiara: i biancocelesti non hanno mai perso e in ben 7 occasioni sono riusciti a battere i bianconeri (negli ultimi 4 confronti è sempre uscito l'Under 2,5).

Le quote pendono leggermente dalla parte della compagine allenata da Maurizio Sarri, il "2" al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 2.25. Curiosità: con l'Udinese in campo il "2 primo tempo" non esce dalla 7ª giornata di campionato, una rete della Lazio prima dell'intervallo raddoppia una qualsiasi puntata su Snai ed Eurobet mentre su Begamestar è offerta a 2.05.