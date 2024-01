Sinner, quota 100 e quota 1000: Australian Open, le pazze idee dei bookie

La stagione del grande tennis è alle porte, domenica 14 gennaio si parte con il tabellone principale degli Australian Open . I riflettori sono puntati su Jannik Sinner , protagonista delle epiche "battaglie" di fine 2023 contro Djokovic alle Nitto ATP Finals di Torino e in Coppa Davis , vinta dall'Italia. L'altoatesino, attuale numero 4 del mondo, vuole scattare subito da protagonista ai nastri di partenza , sia lui che Berrettini (altro italiano su cui l'hype è piuttosto alta) si stanno allenando duramente per farsi trovare pronti. E pronti sono anche i bookmaker che hanno aperto il gioco su diverse scommesse relative al Vincente Australian Open e non solo.

Australian Open, Sinner terzo favorito

Una certezza e, se vogliamo, un elemento di novità. La certezza è rappresentata dal fatto che davanti a tutti, in lavagna, ci sono i soliti noti: Djokovic e Alcaraz. Nole è il favorito numero 1 con quota da 2 volte la posta (ma attenzione all'infortunio...), alle sue spalle Carlitos che si gioca vincitore a 3.50. La novità sta nel fatto che "sul podio" non c'è Medvedev bensì il nostro Sinner, il cui trionfo è bancato mediamente a 6. Una valutazione probabilmente figlia dei recenti successi ottenuti dall'azzurro a spese del russo, che in precedenza invece si era rivelato una vera bestia nera per Jannik. Morale: secondo i bookie Sinner parte davanti a Medvedev per la vittoria sul cemento australiano, e c'è una quota pazzesca che viene bancata...