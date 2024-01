Pronostico Milan-Atalanta, chi è favorito per i bookie e cosa giocare

Statistiche e pronostico: quanto paga l'esito Goal

I rossoneri hanno vinto le ultime 4 partite giocate al Meazza segnando 11 reti e subendone solo una, dal Frosinone. La Dea lontano dal Gewiss ha rialzato la testa pareggiando contro la Roma mentre in precedenza non aveva segnato nè raccolto punti in casa di Bologna e Torino.

Per le quote il fattore campo darà una mano al Milan, favorito a 2.15 per la vittoria al 90’. L’ipotesi di assistere ad un match con almeno una rete per parte è a 1.70 sulla lavagna Cplay. Il Goal è proposto invece a 1.68 su Better e GoldBet. Legando in combo gli esiti Goal e Over 2,5 la quota sale a 2.10.