Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Atletico: l'analisi del match

La prima semifinale di Supercoppa di Spagna in programma a Riyadh è una sfida dal fascino ipnotico. Da una parte c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti , squadra reduce dal 3-1 inflitto all' Arandina in Copa del Rey e posizionata al primo posto della classifica di Liga con 48 punti (8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 gare interne) mentre dall'altra c'è l' Atletico di Diego Simeone , club che grazie al 3-1 contro il Lugo ( Copa del Rey ) è riuscito a mettersi alle spalle il ko subito in campionato sul campo del Girona (i " Colchoneros " hanno sempre perso nelle precedenti 4 trasferte di Liga ).

"Blancos" favoriti per le quote

Prendendo come riferimento gli ultimi 10 confronti tra il Real Madrid e l'Atletic si nota una forte presenza dell'Under 2,5, presente in ben 8 occasioni. La possibilità che questo incontro termini con massimo due reti è proposta su Cplay a 1.89 mentre su Snai e Goldbet è offerto rispettivamente a 1.80 e 1.81.

Quote alla mano sono i "Blancos" a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a 2.05 mentre sia la "X" che il "2" moltiplicano la posta per circa 3.55. Da valutare la "combo" 1X+Multigol 1-3 a 2.02. Un'espulsione nel corso dei 90 minuti di gioco vale 4.95.