EFL Cup, Liverpool-Fulham: il pronostico del match

EFL Cup , semifinali del torneo. Ad " Anfield " il Liverpool ospita il Fulham . In questa prima parte di stagione la squadra allenata da Jurgen Klopp ha fatto registrare dei numeri strabilianti davanti al proprio pubblico, nessuna sconfitta e ben 13 vittorie ottenute in 15 match.

Il Fulham nelle ultime due gare interne ha battuto sia il Rotherham in Fa Cup per 1-0 che l'Arsenal in Premier League per 2-1 mentre in trasferta ha perso ben 4 dei precedenti 5 incontri.

Parola all'ultimo precedente

Per le quote i "Reds" partono con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.37 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 2.85. L'ultimo confronto tra le due compagini è andato in scena il 3 dicembre scorso ed è terminato con la vittoria del Liverpool per 4-3. Il Multigol Casa 2-4 è proposto su Begamestar a 1.47, su Snai ed Eurobet invece paga 1.50.