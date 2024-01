Pronostico e quote di Sivasspor-Galatasaray: ecco l'analisi del match

Per i bookie entrambe le compagini hanno le carte in regola per segnare almeno un gol

11 . 01 . 2024

© Getty Images Riflettori puntati sulla Super Lig turca. Il programma della 16ª giornata prevede il confronto tra un Sivasspor che ha perso soltanto una delle precedenti cinque gare interne e un Galatasaray che oltre ad avere ben 23 punti in più dell'undici di Sivas vanta la miglior difesa esterna del torneo con soli 3 gol subiti. Partita da seguire fino all'ultimo Numeri alla mano è il Galatasaray a partire con i favori del pronostico, i giallorossi vanno a caccia di conferme dopo il "3-0" inflitto al Konyaspor. Il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.44 ma non si può escludere il Goal al termine del secondo tempo di gioco, il Sivasspor è sempre andato a segno nelle precedenti 6 gare di Super Lig. L'opzione che prevede entrambe le squadre a segno è offerta su Begamestar a 1.76 mentre su Goldbet e Better paga circa 1.72. Difficile che una delle due compagini riesca a prendere completamente il sopravvento sull'altra, da valutare la "combo" Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 1-2. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

