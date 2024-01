Super Lig, pronostico e quote di Trabzonspor-Samsunspor

Al "Papara Park" va in scena la sfida tra il Trabzonspor e il Samsunspor. La compagine di Trebisonda in Super Lig è imbattuta da 4 partite consecutive, al "3-1" ottenuto sul campo del Gaziantep hanno fatto seguito il "3-0" in trasferta contro l'Istanbulspor, l'1-1 in casa con il Basaksehir e l'1-0 esterno con l'Ankaragucu.