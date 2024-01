Juve-Frosinone, se attacca la difesa i bookie ci credono. E Iling Junior...

Giovedì sera allo Stadium Juventus e Frosinone si giocano un biglietto per le semifinali di Coppa Italia . Per l'occasione fioccano le scommesse dei bookmaker , da quelle standard (Juve favorita nel "classico" 1X2 finale) a quelle in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Ecco alcune delle proposte da monitorare.

Il primo marcatore...

Allegri ha di fatto assegnato una maglia da titolare a Gleison Bremer e chissà che non possa servire una delle sue incursioni per stappare il match. Bremer primo marcatore si gioca a 33, al pari del "collega" Danilo. L'offerta sale a 45 se Bremer segna almeno un gol e riceve almeno un cartellino inclusi tempi supplementari.

... e l'ultimo

Fra i protagonisti del match non ci sarà Chiesa come ribadito da Allegri in conferenza stampa. Max ha dato più di uno spunto interessante, come ad esempio "Samuel è un buon cambio". Si parla di Iling Junior, che a Salerno è subentrato a Kostic segnando il gol del pareggio bianconero. E se stavolta l'inglese mettesse a segno l'ultimo gol del match? I bookie assegnano a questa ipotesi una quota pari a 15.

Marcatore+Risultato esatto: con Gatti si tocca quota 90

Per chi punta a quote alte il mercato "Marcatore+Risultato esatto" è ricchissimo di opzioni remunerative. Restando in tema Bremer, la proposta "Segna Bremer (in questo caso non necessariamente primo marcatore) + 3-1 Juve" paga 90 volte l'importo investito. Gatti ha qualcosina da farsi perdonare, contro il Sassuolo non ci sarà per squalifica e avrà ancora più voglia di far bene. Gatti marcatore e risultato esatto 3-1 fa schizzare la quota 90!

La "gufata" a Soulé da parte dei bookie

I bookie guardano anche ai gioielli del Frosinone in prestito dalla Juve, uno su tutti Matias Soulé. Per lui autorete e gol su rigore contro il Monza. In caso di massima punizione dovrebbe essere lui l'incaricato ma... se l'emozione dovesse tradirlo? Soulé che sbaglia un penalty paga 25, la stessa quota prevista per l'errore dal dischetto di Kaio Jorge. Da ricordare che a metà dicembre, contro il Lecce, l'argentino aveva lasciato il compito della trasformazione al brasiliano consentendogli di festeggiare il suo primo gol in Serie A.