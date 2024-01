Pronostico Bayern-Hoffenheim, parziale/finale e...

Torna la Bundesliga e il Bayern , con Beckenbauer nel cuore, ha una spinta in più per andare a caccia di un successo che lo porterebbe ad un’incollatura dal Bayer Leverkusen capolista. Proprio contro le “ Aspirine ” è arrivato l’unico pareggio casalingo dei bavaresi , per il resto si registrano sei vittorie sempre con minimo due gol di scarto.

Under 2,5 poco probabile ma gli scontri diretti...

Altra curiosità, nell’arco di queste sei partite vittoriose il Bayern non ha mai subìto gol prima del riposo. L’Hoffenheim era partito forte con 4 vittorie nelle prime 5 giornate, poi la benzina è andata progressivamente finendo e le reti al passivo oggi sono ben 30, peggior difesa tra le prime 8 della classifica. L’Hoffenheim è squadra “leader” in materia di parziale/finale 2/2, uscito ben 8 volte. Qui però è l’accoppiata 1/1 la maggiore indiziata a farsi vedere: quota 1.45 su Cplay e Snai, 1.40 su Sisal.

Da Under 2,5 gli ultimi tre precedenti, un altro finale di questo tipo pagherebbe addirittura 4.80. Non male la combo 1+Multigol 2-5 a 1.55.