Siviglia vietato sbagliare contro l'Alaves: quote e pronostico

Alaves e Siviglia , di fronte stasera al Sanchez Pizjuan , hanno rispettivamente 2 e 1 punto di vantaggio sul terz’ultimo posto. In questo anticipo della 20ª giornata di Liga la posta in palio è quindi alta.

Siviglia in vantaggio al riposo? Che quota!

I tifosi andalusi non festeggiano una vittoria casalinga della loro squadra addirittura dal 26 settembre, 5-1 all’Almeria. L’Alaves dal canto suo non ha mai vinto in trasferta (4 pareggi e 6 sconfitte finora) ma non è una squadra che concede molto. Solo il Girona (3-0) ha avuto vita relativamente facile contro i baschi, che in trasferta hanno pareggiato 1-1 con la Real Sociedad e perso di misura contro squadre del calibro di Atletico Madrid e Barcellona (doppio 1-2).

All’andata, seconda di campionato, la sfida terminò con uno spettacolare 4-3 per l’Alaves. La rivincita del Siviglia (segno 1) ha una quota non banale, pari a 1.95.

Lecito aspettarsi una partenza convinta da parte degli andalusi, condita magari da almeno una rete nel primo tempo. L’Over 0,5 Casa 1° tempo vale 1.92, quota che sale in caso di segno 1 al termine della prima frazione. L'1 primo tempo è pagato 2.72 dal bookmaker Cplay, 2.70 invece l'offerta di Better e 2.60 quella di William Hill.