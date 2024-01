Genoa-Toro, Sanabria e Zapata si sbloccano in trasferta? Combo da 33!

Under oppure Over? I bookie non hanno dubbi

Un risultato che dà fiducia ai piemontesi, chiamati a ritrovare il gol mancato nelle ultime tre trasferte di campionato. E a proposito di trasferte, le ultime sette sono state caratterizzate dall’Under 2,5. Per non essere da meno il Genoa versione Marassi, dopo il triplo Over 2,5 ad inizio stagione contro Fiorentina, Napoli e Roma, si è messo in modalità Under nelle successive sei partite.

Ecco spiegate le ragioni della quota 1.45 prevista per l’Under 2,5 di Genoa-Torino. Tra le curiosità statistiche da segnalare c’è anche l’assenza del segno 2, sia parziale che finale, nelle ultime nove gare giocate dal Toro in Serie A. Per chi ha il coraggio di andare in controtendenza (non è un’opzione “scontata”) l’esito Multi chance “2 primo tempo o 2 finale” è in lavagna a 2.10. Per una giocata più standard è consigliabile il Multigol Ospite 1-2 a quota 1.57.