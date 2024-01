Premier League, quote e pronostico di Newcastle-Manchester City

In Premier League la 21ª giornata va in scena a ranghi ridotti: le cinque gare che completeranno il turno sono previste per il prossimo weekend. Intanto oggi c’è da godersi un super Newcastle-Manchester City.

City favorito ma occhio a...

I campioni d’Inghilterra in carica (con una partita da recuperare) vogliono vincere per portarsi a meno 2 dal Liverpool capolista e vendicare allo stesso tempo la sconfitta subìta ad inizio stagione dai Magpies che è costata a Guardiola l’eliminazione dalla EFL Cup. Il Newcastle ha un ricordo pessimo delle festività natalizie: tre ko di fila contro Luton, Nottingham Forest e Liverpool. Il nono posto in classifica è un duro colpo per le ambizioni Champions della squadra di Eddie Howe, che al pari del City ha fatto registrare 13 volte l’Over 2,5 in questo campionato. Per la cronaca, niente “X” per i Magpies da 10 giornate di fila.

Il City tra campionato, Mondiale per club (vinto) e FA Cup viene da 5 vittorie di fila con un solo gol al passivo, e ora che “piedi d’oro” De Bruyne è tornato sono dolori per tutti. Il 2 dei Citizens viaggia sull’1.55 o poco più, l’1 del Newcastle arriva fino a 5.50. Tutto sommato il Goal sembra poterci stare, la quota è adeguata: 1.66 su Cplay, 1.62 su William Hill e 1.60 su Sisal.