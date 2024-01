Inter, Buchanan subito decisivo: l’idea dei bookie. Monza, Maldini in gol?

Ai test atletici effettuati alla Pinetina ha risposto alla grande. Tajon Buchanan , da poco arrivato all' Inter , vuole inserirsi il prima possibile nei meccanismi nerazzurri e chissà che Simone Inzaghi non possa concedergli un buon minutaggio già contro il Monza in campionato. Nel frattempo, il nome di Buchanan compare nelle scommesse sui marcatori di Monza-Inter . Ecco le proposte dei bookmaker .

Buchanan, gol e cartellino? Un'ipotesi che stuzzica i bookie

Partiamo dalla soluzione standard, ovvero Buchanan marcatore in qualsiasi momento del match. Un suo gol viene offerto mediamente a 5.50 volte la posta. L'offerta sale a 15 se l'esterno canadese sbloccherà Monza-Inter, la pazza idea "doppietta" fa salire il moltiplicatore fino a 50.

A completare la panoramica ci sono anche le scommesse che prendono in considerazione un cartellino, dato a 5, l'assist bancato a 6 e per non farsi mancare proprio niente anche "Gol e cartellino" per una quota da 23 volte la posta.