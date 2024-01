Pronostico Fiorentina-Udinese, le quote e le statistiche del match

Una Fiorentina reduce dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo (1-0) si appresta a ricevere l' Udinese . La squadra allenata da Vincenzo Italiano al Franchi non subisce gol da ben tre incontri consecutivi, la Viola dopo aver battuto il Bologna per 2-1 ha sempre mantenuto la propria porta inviolata contro la Salernitana (3-0), il Verona (1-0) e il Torino (1-0).

La compagine toscana inoltre ha sempre centrato l'Under 2,5 nelle precedenti cinque giornate di campionato, un esito che complessivamente ha fatto registrare in 11 occasioni su 19.

L'Udinese è posizionata nella parte bassa della classifica con 17 punti. I friulani dopo aver perso in casa per 2-1 contro la Lazio hanno bisogno di far punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Toscani favoriti ma...

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Fiorentina. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.65 ma occhio ad escludere quel segno X che con l'Udinese in campo è uscito in ben 11 match su 19. La "X" al triplice fischio dell'arbitro è offerto su Begamestar a 3.80 mentre su Goldbet e Better paga circa 3.75.

Porte violate al novantesimo? Il Goal al termine del secondo tempo di gioco moltiplica una qualsiasi puntata per ben 1.95 volte.