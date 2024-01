Pronostico e statistiche di Milan-Roma, l'analisi dell'incontro

Il big match della 20ª giornata di Serie A va in scena allo stadio Meazza con il confronto tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di José Mourinho . Entrambe le squadre vanno in cerca di riscatto dopo aver salutato in settimana la Coppa Italia , il " Diavolo " è stato sconfitto per 2-1 dall' Atalanta mentre i giallorossi hanno perso per 1-0 contro la Lazio .

Prendendo in considerazione soltanto i match andati in scena in campionato si nota subito come i rossoneri, a differenza dei capitolini, siano sempre riusciti ad evitare la sconfitta nei precedenti quattro incontri. Nel dettaglio il Milan dopo aver battuto per 3-0 il Monza è stato fermato sul 2-2 dalla Salernitana, l'1-0 contro il Sassuolo e il 3-0 al "Castellani" di Empoli completano il quadro rossonero.

Quattro punti conquistati nelle ultime quattro gare dalla Roma. Romelu Lukaku e compagni dopo aver perso per 2-1 a Bologna hanno fatto registrare una vittoria per 2-0 contro il Napoli, una sconfitta per 1-0 con la Juventus e un pareggio per 1-1 con l'Atalanta.

Secondo tempo decisivo?

Quote alla mano è il Milan a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 paga mediamente 2.17 mentre il "2" regala un moltiplicatore pari a 3.50. Con la Roma in campo (i giallorossi nonfanno registrare il segno 2 da 5 giornate di fila) è uscita la "X" all'intervallo in ben 9 occasioni, un'opzione che in questo incontro è proposta su Cplay, Snai e Goldbet a 2.05.

Dopo una prima fase di studio il match potrebbe accendersi nella ripresa, il Multigol 1-2 secondo tempo (esito centrato dall'undici di Mourinho in ben 13 match su 19) è in lavagna a 1.57.