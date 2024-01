Pronostico Atalanta-Frosinone, quota 11 per un risultato esatto

Nel Monday night di Serie A l’Atalanta cerca tre punti contro il Frosinone per restare in orbita Champions. Semaforo verde sulla carta per la Dea, che ha vinto le ultime tre partite casalinghe e ha tenuto botta all’Olimpico contro la Roma (1-1). La squadra di Di Francesco dopo aver pareggiato le prime due trasferte ha perso le successive sette, incassando sempre almeno due reti.