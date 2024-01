Pronostico Pescara-Perugia, il veterano Zeman contro il giovane Formisano

Lunedì sera luci accese sullo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia per il posticipo del girone B di Serie C . Sfida playoff quella tra Pescara e Perugia , con gli abruzzesi di Zeman reduci dalla sconfitta per 4-3 in casa della Juve Next Gen . Il Perugia , invece, si è messo alle spalle le due sconfitte contro Arezzo e Cesena battendo per 3-0 la Lucchese .

Quante reti all'Adriatico? Ecco le quote

Una sfida, terminata 1-1 all’andata, che il Pescara proverà a far sua per chiudere un mini-ciclo di tre gare senza vittorie. Il Delfino nelle 10 partite giocate all’Adriatico ha segnato 18 gol subendone 13: Zeman è sempre Zeman. Il Perugia ha fatto registrare l’esito No Goal in quattro delle ultime cinque giornate: i presupposti per un’inversione di tendenza sembrano esserci. Optando per il Goal l'offerta di Cplay, su Planetwin la quota scende a 1.63 e su Snai a 1.60.

Curiosità a margine: 9 Under 3,5 in 10 trasferte finora per gli umbri mentre il bilancino casalingo del Pescara è in perfetto equilibrio tra Under e Over 3,5: 5 per parte. L’ipotesi Over 3,5 triplica la posta.