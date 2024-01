Mourinho, panchina che traballa? L'esonero a Roma e la quota in picchiata

L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e la netta sconfitta in casa del Milan in Serie A. Tornano più insistenti che mai le voci relative all'esonero di Mourinho entro la fine della stagione. Un'ipotesi su cui i bookmaker, attraverso le quote, hanno espresso la loro valutazione. E di dubbi ce ne sono pochi...

Mou esonerato? La quota è crollata!

Il gioco latita, i risultati non arrivano e poi c'è l'universo Mourinho, in perenne contrasto col mondo circostante: arbitri, avversari e spesso i suoi stessi calciatori. In tutto questo, il silenzio assordante della società che non si è ancora espressa in merito al rinnovo del contratto dello Special One.

Tanti, troppi indizi lasciano pensare non solo che il futuro di Mou sia lontano dalla Capitale ma che il divorzio possa consumarsi in tempo molto brevi. Per i bookmaker l'ipotesi esonero/dimissioni di Mourinho entro la fine di questo campionato vale solo 1.80. Quota crollata nelle ultime ore dopo il ko della Roma in casa del Milan. L'esonero di Mourinho è dato alla stessa quota di Mazzarri e Filippo Inzaghi: anche per loro la scure dell'esonero potrebbe cadere ben presto.

Prossimo allenatore della Roma, il favorito dei bookie

A prescindere dal fatto che l'esonero possa avvenire a breve o meno, gli operatori hanno da tempo aperto il gioco sul mercato "Prossimo allenatore della Roma" al primo agosto. L'ipotesi Conte è data a 5 e precede, nella graduatoria stilata dai bookie, le opzioni Farioli e Thiago Motta, entrambe offerte a 6.

Daniele De Rossi è uno dei figli di Roma, tanto che nella Capitale i rumors su un possibile arrivo dell'ex centrocampista giallorosso sulla panchina della Roma circolano con insistenza. Eppure, i bookmaker ritengono difficile che De Rossi possa essere l'erede di Mourinho: quota 30 per questa eventualità.