FA Cup, quote e pronostico di Wolves-Brentford

Brentford in crisi

Si tratta del terzo incrocio in stagione tra le due squadre, il primo nella tana dei “Lupi” che hanno vinto 4-1 a fine dicembre in campionato. Crisi fin troppo evidente quella che attraversa il Brentford, che in campionato è reduce da 4 sconfitte in trasferta. Le quote sorridono ai Wolves, con l'operatore Cplay che propone il segno 1 a 1.88 mentre Snai lo valuta 1.87 al pari di Sisal. la sensazione è che le reti non dovrebbero mancare quindi occhio alle opzioni Goal (quota 1.75) e Over 2,5 (quota 1.90).