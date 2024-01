La Roma sceglie de Rossi ma i bookie dicono Conte: ecco perché

Tanto tuonò che piovve. Stavolta i bookie ci avevano visto giusto sull' esonero di Mourinho , annunciato in mattinata dalla società con un comunicato sui propri canali ufficiali . E adesso, chi erediterà dallo Special One la panchina della Roma ?

Conte prossimo allenatore della Roma? Cosa dicono le quote

I Friedkin hanno scelto, manca solo l'ufficialità: Daniele De Rossi prossimo allenatore della Roma. Questo almeno fino al termine della stagione, visto che per la prossima i bookie hanno idee diverse.

Nella scommessa "Prossimo allenatore Roma al 1° settembre" le quote strizzano l'occhio ad Antonio Conte, proposto a 2.75. Più alte le quote per lo stesso De Rossi (destinato quindi al ruolo di traghettatore per i prossimi mesi) e Thiago Motta, entrambi in lavagna a 5.50.

In corsa secondo gli allibratori ci sono anche Farioli e Tudor, due soluzioni date a 7.50. La pazza idea Francesco Totti paga 50 al pari di Rudi Garcia, tra gli ultimi della lista Sarri e Guardiola bancati a 100!