Copa del Rey, il pronostico di Girona-Rayo: chi passa il turno? Le quote dicono...

Sono davvero molte le curiosità su Girona-Rayo , match di Copa del Rey che si gioca mercoledì sera alle 21.30. Due anni fa le due squadre si erano sfidate sempre agli ottavi e a vincere, dopo essere andato sotto, era stato il Rayo . Una “vendetta” consumata fedelmente quest’anno in Liga : Girona vittorioso per 2-1 dopo il vantaggio iniziale del Rayo. Per la cronaca, l’opzione “ Ribaltone Sì ” è in lavagna a 6.50.

Match da Goal? Ecco le quote

Da registrare la presenza degli esiti Goal e Over 2,5 negli ultimi 4 precedenti tra le due formazioni, dato che va contro la recente tendenza del Rayo: 7 No Goal e 6 Under 2,5 di fila.

Altro dato rilevante: Girona ko in casa solo contro il Real Madrid in questa prima parte di stagione. La capolista della Liga (una gara in più rispetto al Real) è reduce dall’inatteso 0-0 esterno in campionato sul campo del fanalino di coda Almeria ma il 4-3 interno all’Atletico è uno dei tanti capolavori firmati Girona.

Tradotto. Girona favorito per la vittoria, occhio però a Goal e Over 2,5. Almeno una rete per parte è a 1.66 sulla lavagna Cplay, per Better e GoldBet invece il Goal è ancora più probabile e vale 1.63.