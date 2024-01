Il pronostico su Napoli-Fiorentina, chi va in finale di Supercoppa? Le quote...

La prima semifinale della Supercoppa italiana vede di fronte il Napoli campione d’Italia in carica e la Fiorentina , finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa Italia.

Quote e pronostico di Napoli-Fiorentina

La Viola sembra arrivare meglio a questa sfida, avendo perso solo una delle ultime 11 partite ufficiali. Gli azzurri, invece, hanno vinto 3 volte nelle ultime 10 gare giocate, restando a secco di reti in 6 occasioni. Anche la Fiorentina sta cercando di risolvere i suoi problemi offensivi: il 2-2 con l’Udinese ha interrotto a 7 la striscia di partite con massimo un gol segnato da parte dei toscani.

I bookie si aspettano un match combattuto e con poche reti. L’Under 2,5 vale 1.75 per Cplay e Snai, 1.74 per Planetwin. Da segnalare il Multigol 1-2 2° tempo a 1.55 e “Tempo con più gol: 2” a 2.10.