Serie B, quote e pronostico di Sampdoria-Parma

La compagine blucerchiata è reduce dal "5-3" subito sul campo del Venezia, un risultato che ha portato a quota 3 la striscia di gare terminate senza successo al novantesimo.

Sfida equilibrata, ecco il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 al termine del secondo tempo è in lavagna mediamente a 2.67 mentre il "2" è proposto a 2.60. Nel girone d'andata la sfida tra le due squadre terminò sul punteggio di "1-1". In questo incontro la possibilità che entrambe le compagini riescano a portare a casa un punto si gioca a 3.30.

Curiosità: focalizzando l'attenzione sul ruolino di marcia interno della Sampdoria si nota subito che il club guidato da Andrea Pirlo a Marassi ha centrato per ben 8 volte su 9 il Multigol 2-4, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.54, su Snai a 1.47 e su Goldbet a 1.51.