Liga, statistiche e pronostico di Alaves-Cadice

La 21ª giornata di Liga spagnola si apre con Alaves-Cadice . Uno scontro diretto per la salvezza tra la squadra di casa, a quota 20 punti, e quella ospite che è a 5 lunghezze dai baschi ed è inchiodata al terz'ultimo posto in classifica .

Il dato sull'Alaves: "record" in Liga

L'Alaves ha alle spalle un successo prezioso sul campo del Siviglia, battuto 3-2 al Sanchez Pizjuan. In casa i biancoblù hanno uno score di 4 successi, altrettante sconfitte e un solo pareggio (1-1 col Betis).

Per il Cadice un bottino assai modesto, se si pensa che in trasferta non ha mai vinto e che, in generale, non festeggia un successo addirittura dalla quarta di campionato.

In ottica scommesse è da segnalare una grossa curiosità: l'Alaves è rimasta l'unica squadra a non aver ancora segnato due reti esatte in un singolo incontro. Per una giocata a dir poco ambiziosa è da segnalare la somma gol casa: 2 in lavagna a 3.60.

Ipotizzando che l'Alaves possa segnare almeno due reti in questo incontro, l'esito Over 1,5 Casa è pagato 2.15 da Cplay, 2.10 da Eurobet e 2.05 da Snai.