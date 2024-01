Serie A, pronostico e quote di Udinese-Milan

Riflettori puntati sul " Bluenergy Stadium " di Udine . Il Milan guidato dalle direttive di Stefano Pioli non perde in campionato dal lontano 9 dicembre. I rossoneri con dodici reti realizzate e soltanto tre subite sono riusciti a conquistare ben tredici punti nelle precedenti cinque giornate del torneo (4 vittorie e un pareggio).

L'Udinese in casa è la "regina" dei pareggi, i bianconeri davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare il segno X in sei partite su dieci.

Diverse reti in arrivo alla "Dacia Arena"

Statistiche alla mano si nota subito che di norma il "Diavolo" lontano da Milano regala quasi sempre match ricchi di gol e spettacolo. Il Milan nelle prime dieci trasferte disputate in questo campionato ha centrato per ben sette volte la “combo” che lega il Goal all'Over 2,5. Si può provare l’accoppiata X2+Over 1,5 al triplice fischio dell’arbitro, un esito di scommessa proposto su Cplay a circa 1.60 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.52. L'opzione che prevede entrambe le porte violate al triplice fischio dell'arbitro è offerta mediamente a 1.75.