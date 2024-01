Pronostici Serie A, Roma-Verona: l'analisi del match

La Roma saluta José Mourinho e riparte da Daniele De Rossi . La compagine capitolina dopo aver perso in trasferta per "3-1" contro il Milan si appresta a ricevere il Verona di Marco Baroni .

I giallorossi nelle prime 10 gare disputate in campionato davanti al proprio pubblico hanno raccolto la bellezza di 21 punti (6 vittorie e 3 pareggi) e in ben 6 occasioni hanno centrato il Multigol 2-3 al novantesimo.

Riflettori puntati sul numero di reti

Il Verona in trasferta con una media di 0,7 gol segnati a partita ha fatto registrare soltanto 1 successo, 2 pareggi e 7 sconfitte. Le quote pendono tutte dalla parte del club capitolino, il segno 1 si gioca a 1.47 mentre la doppia chance esterna vale 2.60.

Curiosità: l’Hellas in trasferta non ha mai chiuso un incontro con esattamente due reti. Il Multigol 2-3 su Cplay è in lavagna a 1.95 mentre su Snai e Goldbet paga rispettivamente 1.93 e 1.98. La “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.65.