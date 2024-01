Pronostico Frosinone-Cagliari, quota 26 se Soulè concede il "bis"

Il "lunch match" della 21ª giornata di Serie A va in scena allo stadio " Benito Stirpe " di Frosinone . La squadra allenata da Eusebio Di Francesco dopo aver disputato un soddisfacente avvio di stagione (5 vittorie e 3 pareggi nelle prime 13 gare di campionato) sembra aver smarrito la retta via. I ciociari sono riusciti a raccogliere soltanto un punto nelle precedenti 7 giornate del torneo.

Cagliari in fiducia, la compagine allenata da Claudio Ranieri la scorsa settimana con il "2-1" inflitto al Bologna ha fatto registrare il terzo risultato utile consecutivo. I rossoblù prima di battere i felsinei erano reduci da un doppio pareggio per 1-1 contro Empoli e Lecce.

Laziali in cerca di riscatto

Le quote non si sbilanciano in materia di "1X2". La vittoria del Frosinone è in lavagna a circa 2.40 mentre il successo degli ospiti si gioca mediamente a 2.95. Soulè e compagni davanti al proprio pubblico viaggiano a una media di 1,7 gol realizzati a partita, la possibilità che il club ciociaro realizzi uno o due gol in questo incontro paga 1.60 mentre l'Over 0,5 Casa primo tempo è proposto su Cplay al doppio della posta mentre su Goldbet e Better vale 1.97.

Quote marcatori: Soulé a 75 se...

Periodo difficile per il Frosinone che ha bisogno come il pane dell'apporto del suo miglior giocatore, Matias Soulé. Tra le scommesse bancate dai bookie c'è quella che fa riferimento ad un gol segnato dal gioiello in entrambi i tempi: un'eventualità proposta a 26. Quota che sale a 33 se a realizzare almeno un gol per tempo è Kaio Jorge. E se Soulé facesse doppietta come all'andata? Il moltiplicatore vola a 20 mentre la tripla marcatura dell'argentino è valutata addirittura a 75!